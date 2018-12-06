2018-12-06T08:46:29+03:00
Общество

Житель Волгоградской области выплатил 210 тысяч алиментов под страхом лишения водительских прав

До этих мер алиментщик не желал помогать своему ребенку
Юлия Данильченко
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Судебные приставы Волгоградской области выбили крупный долг с жителя Ленинского района. Нерадивый отец задолжал своему сыну 210 тысяч рублей, но выплачивать их не спешил

Мужчина не работал, имущества никакого не имел. Каждый месяц он давал матери ребенка по пять тысяч рублей, считая, что чист перед законом. Но был исполнительный лист – четверть ежемесячного дохода. Его должник игнорировал.

- Судебный пристав-исполнитель произвел расчет задолженности, исходя из среднестатистической заработной платы по России на текущую дату, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ФССП по Волгоградской области.

Работать отец не собирался, тогда пристав запретил должнику пользоваться автомобилем – пригрозил лишить его водительских прав. Мужчина перепугался и вернул всю сумму на содержание собственного ребенка.

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