2018-12-06T08:26:36+03:00
Происшествия

Под Волгоградом три часа тушили пылающий дом

Из огня вытащили хозяина дома
Юлия Данильченко
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Дом удалось затушить только через три часа.Дом удалось затушить только через три часа.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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За минувшие сутки спасатели Волгоградской области десять раз выезжали на места происшествий. Практически во всех случаях им удавалось успеть вовремя и помочь людям, попавшим в ЧП. Одного мужчину из Урюпинска сотрудники регионального ГУ МЧС буквально вытащили из огня.

Все произошло 5 декабря около пяти часов вечера в хуторе Забурдяевском. На переулке Мирный загорелся небольшой домик. Очевидцы позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

- Пожарные расчёты ДПК станицы Добринская ликвидировали горение в восемь часов вечера. Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сейчас пострадавший находится в больнице с ожогами. Его жизни ничто не угрожает.

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