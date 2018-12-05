2018-12-05T22:01:46+03:00
Общество

В Волгограде самый дешевый бензин в ЮФО, и дорогой проезд

А еще у волгоградцев дорогая плата за жилье
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Правда, и зарплаты в Волгограде ниже, чем у соседей из Ростова или Краснодара.Правда, и зарплаты в Волгограде ниже, чем у соседей из Ростова или Краснодара.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вот волгоградцы все жалуются, мол, продукты дорогие, «коммуналка» дорогая, бензин вообще «золотой». А, между тем, автомобилльное топливо в Волгограде наоборот самое дешевое в ЮФО. Таки сравнительные данные по регионам округа приводит Ростовстат.

Так, литр «92-го» в Волгограде стоит 41,50 рублей, тогда, как в Ростове - 42,88 рублей, а в Симферополе и вовсе 46,91. За литр «95-го» в Волгограде в среднем просят 45,07 рублей, а, например, Краснодаре - 46,33 рубля, а в Крыму вообще полтинник. Самое дешевое у нас и дизельное топливо - 44,07 рублей литр.

При этом стоимость проезда в Волгограде почему-то даже дороже, чем в соседних регионах. Так, в Ростове билет на трамвай или троллейбус стоит 17 рублей (в Волгограде - 20). За проезд в автобусе в Симферополе берут 13 рублей, в Волгограде - 20, в Ростове-на-Дону - 22 рубля.

Еще дороже у нас плата за жилье. Для сравнения: в Ростове за квадратный метр жильцы платят 14,40 рублей, в Симферополе - 16,94, в Астрахани - 19,23, а в Волгограде - 26,32 рубля. Хотя вот отопление и водоснабжение у нас дешевле.

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