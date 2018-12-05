Руководитель волгоградского Госжилнадзора покинул свой пост

5 Дек. 21:23 2018-12-05T21:23:56+03:00

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В Волгоградской областной администрации кадровые перестановки: сменился руководитель регионального Госжилнадзора. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, Андрей Веселков, который до настоящего момента возглавлял это ведомство, переходит на другую работу, в связи с этим освобожден от занимаемой должности. Он проработал на этом посту с января 2016-го.

Также сегодня кадровые перестановки произошли в региональном УМВД. Сегодня назначен новый руководитель Городищенского отдела. С этого дня им стал полковник полиции Александр Волгин.

Он окончил Волгоградскую академию МВД России. Проходил службу на различных должностях, с 2014 года возглавлял Отдел МВД в Михайловке, с 2017 года являлся заместителем начальника Управления организации дознания ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Подполковник полиции Владимир Козин, который возглавлял этот отдел с 2016 года, продолжит службу в органах внутренних дел, - уточнили в ведомстве.