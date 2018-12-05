В боевой готовности: в Волгограде бороться с гололедом будут 60 единиц спецтехники

5 Дек. 21:16 2018-12-05T21:16:51+03:00

Дороги в Волгограде будут чистить всю ночь, а при необходимости обработают еще раз среди дня. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Нет погоды хуже, чем перепады с плюсовой температуры на минусовую. В ближайшие сутки волгоградцы испытают на себе все «прелести» этого явления: вечером 5 декабря зальет дождем, ночью подморозит, а утром Волгоград погрузится в туман. По данным мэрии, уже этой ночью на борьбу с гололедом на дорогах выйдут свыше 60 единиц спецтехники и около 80 дорожников.

- В первую очередь будут чистить и поливать реагентами спуски и подъемы, мосты и путепроводы, а также главные магистрали. Затем дорожники перейдут к второстепенным улицам, - говорят «КП-Волгоград» в администрации города.

И уверяют: если гололедица сохранится на дорогах и тротуарах в течение дня, специалисты будут неоднократно возвращаться на ранее расчищенные участки для повторной обработки реагентами.

А во дворах с раннего утра будут работать 1,7 тысяч дворников. Такие совокупные данные, предоставленные управляющими компаниями. Если вдруг в вашем дворе не обработают тротуары, обращайтесь в райадминистрацию или пишите жалобу в муниципальную жилинспекцию Волгограда – по каждому заявлению в отношении обслуживающей организации будет проведена проверка.

Помимо управляющих компаний на обработку пешеходных дорожек, парков, скверов и общественных территорий выйдут 180 работников районных коммунальных служб.

В связи с сохранением прогноза в виде осадков в течение следующих суток городские дорожно-коммунальные службы убедительно просят водителей и пешеходов проявлять бдительность и осторожность при передвижении.