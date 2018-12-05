Осторожно, сильный гололед: волгоградцев просят не выезжать на авто без надобности

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-05T20:29:03+03:00

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К вечеру 5 декабря зима решила преподнести волгоградцам неприятный сюрприз в виде ледяного дождя. На столбике термометра пограничная температура - 0…-1 градус, и дождь, который потоком обрушился на Волгоград, тут же застывает, превращая все вокруг в ледяное стекло. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже выдали экстренное предупреждение: они просят водителей без лишней надобности не выезжать! А, если вам все-таки пришлось отправиться в поездку, то при движении будьте предельно осторожными, соблюдайте скоростной режим, не обгоняйте и пропускайте дорожную технику.

Кстати, спецмашины работают на волгоградских трассах сейчас беспрерывно.

- В Городищенском районе на автодороге Р-22 "Каспий", а также на астраханском и элистинском направлениях трассы работают 13 единиц техники, ведётся обработка проезжей части проивогололедными реагентами. Количество специализированных машин регулируется согласно обстановки на дорогах. Мониторинг за состоянием проезда ведется круглосуточно при помощи постов метео- и видеоконтроля, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе предприятия.

Предварительно такая непогода сохранится до утра 6 декабря. Следите за прогнозами.