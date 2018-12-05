Двух волгоградцев признали виновными в финансировании терроризма

5 Дек. 18:17 2018-12-05T18:43:06+03:00

А волжанку обвинили в утаивании информации о знакомой, которая собралась уехать в сирию к террористам

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Сегодня, 5 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными в финансировании терроризма двух жителей Волгоградской области - Рашида Ибраева и Ульяу Демидову.

- Рашида Ибраева приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Ульяне Демидовой дали 3,5 года в колонии-поселении, - об этом «КП-Волгоград» рассказала пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Расследование этого уголовного дела вели сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Они же расследовали дело еще одной волжанки, которую обвинили в том, что она утаила информацию о знакомой, намеревавшейся примкнуть к ИГИЛ* (организация, запрещенная в России).

Как установили в Волжском горсуде, волжанка знала, что ее подруга собирается уехать в Сирию и примкнуть там к террористам. Также она знала о других знакомых, которые собирали средства для выезда в Сирию, но при этом не сообщила об этом в правоохранительные органы.

В суде волжанка свою вину полностью признала. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил ее к штрафу в размере 15 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 5 месяцев, ежемесячно по 3 000 рублей.