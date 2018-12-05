В волжской больнице Фишера появятся сосудистый и онкоцентр

5 Дек. 17:43 2018-12-05T17:43:45+03:00

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В следующем году горбольница №1 имени Фишера в Волжском будет преобразована в центр по оказанию экстренной и плановой медицинской помощи. Такое распоряжение дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, приехав осмотреть медучреждение.

- Стоит задача модернизировать больницу, оснастить его по самым современным стандартам и создать здесь сосудистый и онкологический центры, - заявил глава региона.

А еще на этой базе хотят сделать поликлинику будущего, так сказать, эталон поликлинического отделения, опыт которого потом будут перенимать в других медучреждениях.

- С больницы Фишера начнется изменение системы здравоохранения всего Заволжья. Задача амбициозная, которая потребует серьезных решений, финансовых вложений, - подчеркнул Андрей Бочаров.

В этом году в больнице Фишера уже отремонтировали ряд отделений, в том числе приемное, сделали помещение для размещения компьютерного томографа. До конца декабря новое оборудование поступит также в отделение анестезиологии и реаниматологии.

В ближайшие четыре года здесь сделают капремонт, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Работы начнутся уже в 2019 году, на эти цели в бюджете заложили 300 миллионов рублей. Первыми обновят поликлинику, неврологическое, приемное и диагностическое отделения.

В планах к 2020 году создать современный центр амбулаторной онкологической помощи, а также первичного сосудистого отделения — они будут обслуживать жителей Волжского и Заволжья.