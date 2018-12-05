Волгоградцев зовут увидеть мистическую живопись

5 Дек. 16:36 2018-12-05T16:36:35+03:00

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Весь мир 8 декабря будет отмечать День художника - людей творческих и талантливых. К этому празднику музеи готовят выставки, встречи, семинары. Вот и волгоградский музей «Старая Сарепта» тоже не остался в стороне. Но он подготовил к этому дню необычное мероприятие под названием «Мистическая живопись».

Это такая увлекательная и занимательная программа для детей и взрослых. Гостям покажут рисунки, дошедшие до нас с доисторических времен, так называемые, художественные произведения наскальной живописи. Расскажут захватывающие истории о том, как появились «проклятые» картины и о том, что случилось с их владельцами. Кроме того, сотрудники музея подготовили мастер-класс: гостей научат создавать древний амулет. Такой оберег защищает владельца от дурных напастей на весь год. Так что вы получите не только новые знания и массу чарующих впечатлений, но и амулет-защитник.

Кстати, Международный день художника был 10 лет назад Международной Ассоциацией «Искусство народов мира», и с тех пор ежегодно отмечается 8 декабря.

Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.