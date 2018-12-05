2018-12-05T15:39:55+03:00
Общество

Волгоградские пограничники поймали безбилетного пассажира между вагонами грузового поезда

Мужчина решил сэкономить на проезде и попал на штраф
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина решил добраться из Эльтона в Палласовку на сцепке между вагонами. Не повторяйте: это опасно и дорого!Мужчина решил добраться из Эльтона в Палласовку на сцепке между вагонами. Не повторяйте: это опасно и дорого!Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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54-летнему мужчине из поселка Эльтон надо было срочно попасть в Палласовку Волгоградской области, вот только денег на дорогу у него не было. И он ничего лучше не придумал, как прицепиться к грузовому поезду, который следует в данном направлении.

Волгоградец залез на сцепку между вагонами и так отправился в путь. Но непрошенного пассажира обнаружили. Дело в том, что данный состав по пути следования пересекает границу РФ и безостановочно следует по территории Республики Казахстан. На границе «зайца» и засекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Вместе с казахстанскими коллегами он дистанционно сопровождали нарушителя железнодорожный разъезд Ингеловский Палласовского района Волгоградской области, где поезд сделал техническую остановку. Там то «зайца» и задержали пограничники. Правда, он попытался сбежать: спрыгнул с вагона и нырнул в лесополосу. Но далеко не убежал.

- На нарушителя составили админпротокол за «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации». И теперь ему придется заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

Вот так мужчина сэкономил на проезде.

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