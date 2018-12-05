2018-12-05T14:59:39+03:00
Общество

Волгоградские выпускники написали итоговое сочинение

Молодежи в этом году предложили поразмышлять на темы отцов и детей, искусства и ремесла
Александра РЕМНЕВА
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5 декабря более десяти тысяч одиннадцатиклассников и студентов колледжей и техникумов в Волгоградской области написали итоговое сочинение по русскому языку. От результатов испытания зависит, допустят ли ребят к ЕГЭ. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, ребята, планирующие поступать в высшие учебные заведения, приступили к написанию сочинения в 10.00 утра.

Темы формируются по часовым поясам – чтобы ни у кого не было возможности подготовиться заранее. И озвучиваются за 15 минут до начала испытания. На то, чтобы собраться с мыслями и написать текст, ученикам дается 3 часа 55 минут (235 минут). В это время не входит заполнение полей регистрации и инструктаж. Они должны за это время развить тему как минимум на 350 слов.

В 2018-2019 годах ученикам предлагают поразмышлять на темы «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

Комиссия при проверке сочинений будет обращать внимание на соответствие его теме, на достаточность аргументов и привлечение литературного материала, композицию, логику рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Ученики с ограниченными возможностями здоровья разрешают заменить сочинение изложением. На это им дают дополнительно 1,5 часа.

Перед написанием сочинения школьники должны были сдать все телефоны, электронные устройства, книги и справочники. Разрешено заглядывать только в орфографический словарь. За тем, чтобы не было нарушений, на каждом пункте следили аккредитованные общественные наблюдатели.

Итоговое сочинение также можно написать в дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года. Более подробную информацию можно узнать на официальном информационном портале ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/.

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