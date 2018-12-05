В Волгограде облдума приняла бюджет на три года

5 Дек. 14:58 2018-12-05T14:58:06+03:00

Парламентарии заверили, что пособий и льгот в следующем году будет больше. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сегодня, 5 декабря, заседают депутаты Волгоградской облдумы. И главный вопрос на повестке дня - бюджет на 2019-й. Главный финансовый документ уже прошел обсуждения в комиссиях, поэтому был принят единогласно. Что надо отметить: бюджет сформирован без дефицита, доходы и расходы запланированы в сумме 98,7 миллиардов рублей.

При этом заложили и новые меры соцподдержки (увеличесние пособия при рождении первенца, предоставление льготной ипотеки и займов для многодетных семей, и горячие завтраки для всех первоклашек). В 2019-м увеличат расходы на высокотехнологичные операции, на обеспечение жильем детей-сирот, на оздоровление детей, на переселение волгоградцев из аварийного жилья, а также на защиту обманутых дольщиков.

- Четверть бюджета или свыше 22,5 миллиардов рублей направят на образование. В ближайшие два года в регионе будет построено 25 детских садов, что позволит на сто процентов обеспечить детей от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием, - уточнил депутат облдумы Николай Лукьяненко.

Основные доходы планируют получить с промышленности региона. На нее приходится 40 процентов налоговых поступлений в областную казну.

- За 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет было перечислено 27,6 миллиарда рублей, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - уточнили «КП-Волгоград» в областной думе.