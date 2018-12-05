2018-12-05T14:51:55+03:00
Общество

Бюджет Волгограда утвердили в первом чтении

Проект финансового документа на 2019 год депутаты гордумы рассмотрят 21 декабря
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Депутаты должны принять бюджет 21 декабря.Депутаты должны принять бюджет 21 декабря.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Депутаты городской Думы в первом чтении утвердили бюджет Волгограда на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов. Решение приняли большинством голосов. Впервые за многие годы бюджет Волгограда будет сбалансированным - без дефицита. Доходы и расходы города на 2019 год заложили в размере 18,2 миллиарда рублей. Еще раз рассмотрят и окончательно примут главный финансовый документ на заседании городской Думы 21 декабря.

Как сообщили «КП-Волгоград» в гордуме, по прогнозу в структуре доходов собственные доходы должны составить 8,6 миллиарда рублей, из них более 76% - это налоги. Большую часть остальной суммы Волгоград получит за аренду земли. А львиная доля дохода - 9,7 миллиарда рублей - поступит в городскую казну из вышестоящих бюджетов.

Но суммы эти не окончательные. Бюджет будет постоянно корректироваться в течение года. Например, в 2018 году доходная часть выросла с 16,4 почти до 21 миллиарда рублей. В основном, за счет вливаний сверху.

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