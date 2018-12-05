В парке Кировского района Волгограда появятся беседки, детские площадки и сцена

5 Дек. 14:33 2018-12-05T14:33:52+03:00

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Хорошая новость для жителей Кировского района Волгограда: уже в 2019-м году парк 50 лет Октября, который расположен за ЦКиД «Авангард», преобразится до неузнаваемости. Конкурс на его реконструкцию уже объявили, а значит, компания-победитель сможет приступить к работам, как только потеплеет.

В мэрии обещают, что парк станет современным и уютным. Пешеходные дорожки уложат из разноцветной плитки, появятся новые фонари и скамейки, уложат поливочный водопровод (которого тут отродясь не было), высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники на площади свыше 100 квадратных метров. Всей этой красотой можно будет наслаждаться, сидя в беседках, которые установят вдоль улицы Минина (от «Авангарда» до пересечения с улицей Кирова).

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации, для детворы в парке установят две игровые площадки с резиновым покрытием общей площадью свыше 500 квадратных метров. Появится и спортивная зона: ворота для мини-футбола и волейбольная сетка, скейтпарк. А еще в парке установят сцену и скамейки перед ней, и можно будет проводить здесь всевозможные мероприятия.

Все это стало возможным, благодаря тому, что парк 50 лет Октября выиграл в конкурсе «Лучший парк Волгограда» и соответственно деньги на реконструкцию. Вместе с обновленными скверами Доблести и Славы в Кировском районе появится единая благоустроенная зона отдыха.