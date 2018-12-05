Волгоградцев приглашают «открыть рот»

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-05T12:49:07+03:00

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Принять участие чемпионате «Открой рот» может любой волгоградец старше 18 лет. Для этого надо пройти бесплатную регистрацию на сайте Федерации чтения, и 8 декабря прийти в Ворошиловский торговый центр. Именно здесь развернутся баталии за звание лучшего чтеца.

Конкурс начнется в 17.00. Только тогда участники узнают, какой текст им предстоит читать. То есть потренироваться заранее не получится. Весь свой артистизм и технику речи придется показывать без подготовки. А именно эти качества и будет оценивать жюри. В конце они выберут, кто будет представлять наш город в финале Конференции Чемпионата.

- Этим займутся доцент кафедры актерского мастерства ВГИиК Вера Ловчинская, главный редактор телеканала «Волгоград 1» Марина Зинченко, а также Ксения Ващенко, победительница первого в Волгограде чемпионата «Открой рот», - сообщил «КП-Волгоград» организатор чемпионата Сергей Мазанов.

В оргкомитет Чемпионата поступило более полусотни заявок на участие от Волгоградцев. Вообще же соревноваться в чтении будут по всей стране. В 2018 – 2019 годах этапы Чемпионата пройдут более чем в 200 городах России. Финал состоится летом 2019 года в Москве.

В 2017 году этапы конкурса “Открой Рот” впервые прошли в Париже и Страсбурге. Победительница получила билет на Чемпионат мира по футболу.

КСТАТИ

Заявки на участие принимаются на сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» http://www.biblioring.ru/join

Группа чемпионата в социальной сети ВК: https://vk.com/otkroy_rot_vlg