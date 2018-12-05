В Волгоградской области Роспотребнадзор забраковал 154 тонны мяса

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-05T13:02:42+03:00

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Многие покупатели думают, что продукты, попавшие на прилавки, можно есть без опаски: все же на рынках и в магазинах есть лаборатории, которые следят за тем, чтобы продовольственные товары соответствовали написанному на этикетке составу. Кто-то доверяет своему коту – если животное ест колбасу, значит ничего опасного в ней нет. Однако проверки, которые постоянно устраивает Роспотребназдзор, показывают, что не вся мясная продукция на наших рынках и в супермаркетах качественная. За 9 месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовал в Волгоградской области около 110 тысяч проб мясной продукции.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, по содержанию загрязнителей химической природы 0,07% мяса в магазинах и на рынках не соответствует гигиеническим нормативам. В 2017 году показатели были на 0,01% ниже. 3,8 % мясной продукции не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В 2017 году эти показатели были выше на 0,25%.

Особое внимание Роспотребнадзор уделяет исследованиям идентификации продукции. Согласно физико-химическим показателям, 2,26% мясной продукции не соответствует нормативным требованиям. Радует, что только 0.28% мясных товаров содержат антибиотики. Хотя хорошо было бы, если бы их не было вообще.

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию в Волгоградской области. За 9 месяцев 2018 года специалисты управления забраковали 154 тонны мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям. Это более чем в три раза больше, чем в 2017 году.