Под Волгоградом лоб в лоб столкнулись два ВАЗа: двое погибли

5 Дек. 11:22 2018-12-05T11:23:55+03:00

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Страшная авария случилась ранним утром 5 декабря на трассе Волгоград – Астрахань. Около половины седьмого утра в Светлоярском районе лоб в лоб столкнулись два ВАЗа. По предварительной информации, 80-летний житель села Цаца на своей «семерке» пошел на обгон, но не успел завершить маневр и на встречке протаранил «девяносто девятую». В итоге оба отечественных автомобиля получили серьезные повреждения, два человека погибли, один ранен.

В этой аварии 54-летняя пассажирка из ВАЗ-2107 получила серьезные травмы. Женщина умерла на месте ДТП до прибытия скорой. Водителей обеих легковушек увезли в больницу Красноармейского района. Но спасти 54-летнего водителя ВАЗ-21099 врачи не смогли, он скончался в приемном покое.

Как пояснили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, оба автомобиля были на зимней резине, дорога была обработана от гололеда. Так что дело было не в плохой погоде.

Машины покорежило от удара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области