2018-12-05T12:22:46+03:00
Общество

В Волгограде переносят остановку Автомобилистов

Автобус №95 в сторону центра будет останавливаться за поворотом на улице Автомобилистов
Екатерина МАЛИНИНА
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Вместо одной остановки, сделают две.Вместо одной остановки, сделают две.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде транспортники опять внесли изменения в существующую схему движения. На этот раз нововведения коснулись остановки Автомобилистов, режима работы светофоров и дорожных знаков. Для автобуса №95 по направлению в центр ее переносят с проспекта Университетского на улицу Автомобилистов. Места для пассажирской площадки там совсем немного, почти вдоль всей улицы с правой стороны бетонный забор. Так что дорожником пришлось делать ее сразу за поворотом. Но

А вот для тех пассажиров, кто ездит на автобусах №2, №25, №77, №85, и маршрутках №3с, №4к, №8с, №46а, №70а, №58, организуют остановку за перекрестком – ближе к улице Полухина недалеко от заправки. Для тех, кто едет из центра в сторону Кировского, все останется по-прежнему.

По словам чиновником, сделано это для безопасности самих же волгоградцев и пропускной способности перекрестка. Так удобней и водителям и пассажирам.

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