2018-12-05T10:39:24+03:00
Общество

Полицейские просят волгоградских водителей не злоупотреблять обгоном

Из-за гололеда и ледяного дождя обстановка на дорогах сложная
Екатерина МАЛИНИНА
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Утром на мосту в Красноармейском районе паровозиком сложились девять машин.Утром на мосту в Красноармейском районе паровозиком сложились девять машин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде и в области погодка – на радость конькобежцам. А вот простым волгоградцам совсем не по душе. Пешеходам впору «кошки» на свою обувь устанавливать. Не сладко и автомобилистам. Дорога в некоторых местах превратилась в каток. В связи с плохими дорожными условиями Госавтоинспекция Волгоградской области просит быть крайне осторожными 5 декабря. Не злоупотреблять маневром «обгон». Снижать скорость, соблюдать дистанцию. Не лихачить и не маневрировать, не выжимать резко сцепления и не менять резко передачи.

Ну а пешеходам лучше не стоять у края дороги, даже если вы ждете «зеленый» сигнал светофора. Лучше отойдите на метра полтора от проезжей части. И не рискуйте лишний раз, перебегая на мигающий «зеленый». Тормозной путь у машин в такую погоду увеличивается в несколько раз. Водитель при всем желании не сможет сразу остановиться.

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