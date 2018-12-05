Полицейские просят волгоградских водителей не злоупотреблять обгоном

5 Дек. 09:48 2018-12-05T10:39:24+03:00

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В Волгограде и в области погодка – на радость конькобежцам. А вот простым волгоградцам совсем не по душе. Пешеходам впору «кошки» на свою обувь устанавливать. Не сладко и автомобилистам. Дорога в некоторых местах превратилась в каток. В связи с плохими дорожными условиями Госавтоинспекция Волгоградской области просит быть крайне осторожными 5 декабря. Не злоупотреблять маневром «обгон». Снижать скорость, соблюдать дистанцию. Не лихачить и не маневрировать, не выжимать резко сцепления и не менять резко передачи.

Ну а пешеходам лучше не стоять у края дороги, даже если вы ждете «зеленый» сигнал светофора. Лучше отойдите на метра полтора от проезжей части. И не рискуйте лишний раз, перебегая на мигающий «зеленый». Тормозной путь у машин в такую погоду увеличивается в несколько раз. Водитель при всем желании не сможет сразу остановиться.