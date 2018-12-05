На ростовской трассе КамАЗ насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-05T11:42:34+03:00

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ЧП произошло в Калачевском районе на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» уже поздно вечером. 46-летний волгоградец стоял возле дороги. На высокой скорости его сбил КамАЗ. Шансов выжить у пешехода не было. Приехавшая скорая диагностировала смерть. Как рассказал сам водитель большегруза – житель Ростова-на-Дону, в темноте он не заметил человека. Светоотражающих элементов на одежде не было.

Чуть больше повезло 55-летнему мужчине. Он также в темное время переходил дорогу по пешеходному переходу через улицу 64 Армии в Кировском районе . «Зебра» была без светофора. 18-летний водитель на «Хендай Акценте» не увидел пешехода и затормозил только в последний момент. Волгоградца с тяжелыми травмами увезли на «скорой» в больницу. Ему предстоит длительное лечение.

В обстоятельствах обоих ЧП разбираются сотрудники волгоградской полиции.