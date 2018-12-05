2018-12-05T09:10:33+03:00
Происшествия

Под Астраханью в доме 80-летней бабушки нашли склад осетров

Рыбу поставляли на рынки областного центра
Екатерина МАЛИНИНА
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Осетр – рыба редкая и краснокнижная. К продаже разрешены экземпляры, которые выращены на специальных фермах. Но очень многих это не останавливает. На рынке Астрахани сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области изъяли партию незаконно товара – около 30 килограммов тушек осетра, стерляди, и копченых деликатесов без документов.

Следователи выяснили, откуда поступила партия на рынок. И очень удивились, когда подъехали к небольшому дому в селе Успех Камызякского района. Владелица – 81-летняя бабушка. На территории двора нашли еще 70 килограммов замороженной рыбы осетровых видов.

Сейчас сотрудники выясняют, сама ли старушка вела бизнес, или кто-то из родственников и знакомых. Проводится проверка.

Кстати, незадолго до этого Пограничное управление ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области смогли задержать тех, кто перевозил 400 килограммов рыбы особо ценных видов.

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