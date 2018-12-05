2018-12-05T08:30:53+03:00
Происшествия

На мосту в Красноармейском районе столкнулось сразу девять машин

В Красноармейском районе образовалась большая пробка
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии никто не пострадал.В аварии никто не пострадал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Погодка 5 декабря в Волгограде не радует ни пешеходов, ни водителей. Ледяной дождь превратил тротуары в катки. Не лучше ситуация и на дорогах. В 7 утра в Красноармейском районе на мосту после «штанов» образовалась огромная пробка. Причиной стало массовое ДТП: на улице Лазоревой столкнулись сразу же девять машин. В «паравозике» оказались и иномарки и русские автомобили. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Досталось лишь "железу". На месте работают сотрудники ГИБДД. Водители объезжали затор по крайней правой полосе. Но пробка в сторону центра Красноармейского все равно образовалась, правда ненадолго. Полиция достаточно быстро «убрала» машины с проезжей части.

Волгоградская полиция и дорожники еще раз предупреждают автомобилистов: будьте особенно осторожны, соблюдайте дистанцию и снизьте скорость при плохих погодных условиях.

Те, кто с утра ехал в сторону Красноармейского, попали в пробку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Те, кто с утра ехал в сторону Красноармейского, попали в пробку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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