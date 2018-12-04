В Волгограде горе-мамашу за неуплату алиментов отправили в колонию

4 Дек. 21:33 2018-12-04T21:33:41+03:00

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Трудно подобрать эпитеты для мамаш, которые рожают детей, а потом бросают их на произвол судьбы. В Старополтавском районе Волгоградской области одну такую «кукушку» долгие годы пытались заставить хотя бы платить алименты своему ребенку. Все безуспешно. Судебные приставы уже и беседовали с нерадивой мамой, и предупреждали об ответственности, и даже принуждали ее к обязательным работам на 25 часов. Но не женщину никакие меры не действуют. Она продолжает игнорировать решение суда об уплате алиментов, нигде не работает и даже не пытается искать работу (в центр занятости по данным УФССП по региону она не обращалась). О помощи дитю вообще речи не ведет.

Тогда судебные приставы перешли от уговоров к жестким мерам и завели на нее уголовное дело. Мировой судья, ознакомившись с материалами, принял решение лишить ее свободы и отправить в коллонию-поселение на 5 месяцев и 24 дня. Может хоть там женщина одумается, а заодно и отработает хотя бы часть своего долга.