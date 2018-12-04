2018-12-04T21:33:41+03:00
Общество

В Волгограде горе-мамашу за неуплату алиментов отправили в колонию

Женщина в наказание почти полгода проведет под стражей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трудно подобрать эпитеты для мамаш, которые рожают детей, а потом бросают их на произвол судьбы. В Старополтавском районе Волгоградской области одну такую «кукушку» долгие годы пытались заставить хотя бы платить алименты своему ребенку. Все безуспешно. Судебные приставы уже и беседовали с нерадивой мамой, и предупреждали об ответственности, и даже принуждали ее к обязательным работам на 25 часов. Но не женщину никакие меры не действуют. Она продолжает игнорировать решение суда об уплате алиментов, нигде не работает и даже не пытается искать работу (в центр занятости по данным УФССП по региону она не обращалась). О помощи дитю вообще речи не ведет.

Тогда судебные приставы перешли от уговоров к жестким мерам и завели на нее уголовное дело. Мировой судья, ознакомившись с материалами, принял решение лишить ее свободы и отправить в коллонию-поселение на 5 месяцев и 24 дня. Может хоть там женщина одумается, а заодно и отработает хотя бы часть своего долга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде потерялся лысый 88-летний дедушка
Поддержим: волгоградец Олег Николаев претендует на звание лучшего футболиста ФНЛ в ноябре
В Волжском перекрыли для транспорта улицу Свердлова
Саперы уничтожили снаряд, который мужчина нашел на севере Волгограда
В Астраханской области закрыли движение машин по трем аварийным мостам
В Волгограде пенсионеру-педофилу, покусившемуся на пятилетнюю девочку, дали 12 лет «строгача»
Два волгоградских вора чуть не пустили поезда под откос
В Волгограде уголовник чуть не зарезал приемщика металлолома
Андрей Бочаров планирует работать волгоградским губернатором еще шесть лет
В Волгограде отправили в колонию самарца, ограбившего покупателя авто
ТРК «Комсомолл» в Волгограде меняет вывеску на «Мармелад»
Андрей Бочаров: ВРП с 2013 года увеличился на 42%
На полигоне «Капустин Яр» по тревоге подняли «Искандеры»
В Астрахани главбух футбольного клуба начислила себе лишней зарплаты на 134 тысячи рублей
Налоговые инспекции Волгоградской области в декабре работают без выходных
В Михайловке наглый «Мерседес» уходил от полиции и угодил в кювет
С 4 декабря маршрутке №8с добавят три остановки
Не вписался: в Волгограде «Лифан» протаранил три иномарки
На юге Волгограда запустят новую котельную
В Волгограде исправных плательщиков за тепло и воду ждут денежные призы
Авто стало роскошью: в Волгограде за год подорожали машины, их ремонт и топливо
В аварии маршрутки и внедорожника в центре Астрахани пострадали три пассажирки
Контрактнику из Камышина дали 11 лет «строгача» за убийство бизнесмена
В Волгоград привезут орден маршала Жукова и копию Знамени Победы
Волгоградский «Метроэлектротранс» судится с областью за субсидию
В Волгограде у Гасителя появились гаубицы и «Град»