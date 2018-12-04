2018-12-04T20:25:30+03:00
Происшествия

В Волгограде потерялся лысый 88-летний дедушка

Пенсионер пропал в Центральном районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ВолгоСпас.Фото ВолгоСпас.
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Пожилые люди часто хуже малышей: за ними нужен глаз да глаз, не успеешь отвернуться, как старик может нашкодить или вовсе потеряться в большом городе. Вот еще один такой дедулька ушел из дома в Волгограде и не вернулся. ему 88 лет, зовут Гроздов Владимир Иванович. Родные ищут его уже сутки. В последний раз пенсионера видели 3 декабря: в понедельник он вышел из дома и как в воду канул.

Дедушка старенький: на вид 85-90 лет. Проживает в Центральном районе Волгограда, там и пропал.

Старик худощавого телосложение и уже полностью лысый. правда на голове у него была кожаная зимняя кепка с козырьком.

Одет в зеленый камуфлированный бушлат с синим воротником, на ногах темные брюки и дутые сапоги.

- Присмотритесь внимательно к бродящим по улицам пожилым дедулькам, вдруг заметите «потеряшку». Сообщите сразу, как увидите, либо в полицию, либо волонтерам-поисковикам, - просят активисты общественной организации «ВолгоСпас - поиск пропавших детей».

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