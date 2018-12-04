2018-12-04T18:58:04+03:00
Спорт

Поддержим: волгоградец Олег Николаев претендует на звание лучшего футболиста ФНЛ в ноябре

Молодой игрок «Ротора» попал шорт-лист голосования
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Олег Николаев попал в ТОП-8 лучших игроков по версии фанатов.Олег Николаев попал в ТОП-8 лучших игроков по версии фанатов.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Ежемесячно в Футбольной Национальной Лиге выбирают лучшего игрока из клубов, которые играют в Олимп-Первенстве ФНЛ-2018/19. Сейчас идет голосование за лучшего футболиста ноября по версии болельщиков. Изначально в числе претендентов было 50 игроков Лиги, из них отобрали в шорт-лист восемь игроков. Причем двое футболистов вырвались в лидеры уже на первом этапе. И больше всех голосов, что приятно, набрал молодой игрок волгоградского «Ротора» Олег Николаев. За него уже проголосовали 56 человек, и он опередил своего ближайшего соперника на высокое звание - хавбека «Нижнего Новгорода» Павла Игнатовича (за которого отдали 45 голосов).

- Вместе с ними в ТОП-8 попали также: полузащитник «Армавира» Игорь Падерин (27), нападающий «Авангарда» Роман Минаев (22) и его одноклубник - защитник Кирилл Гоцук (16), хавбек «Факела» Михаил Афанасьев (21), нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов (21), а также полузащитник «Луча» Александр Носов (15), - перечисляют претендентов организаторы голосования.

До 7 декабря - болельщикам предлагают выбрать на сайте ФНЛ из этих кандидатов самого достойного. В пятницу подведут итоги и огласят имя лучшего футболиста ноября.

Волгоградцы, поддержим Олега Николаева! Ведь он этого достоин.

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