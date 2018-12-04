В Волжском перекрыли для транспорта улицу Свердлова

4 Дек. 18:29 2018-12-04T18:29:25+03:00

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К сожалению, ни одна зима не обходится в Волгоградской области без аварий на теплотрассах и водопроводах (хоть меняют их, надо сказать в последние годы интенсивно). Вот на днях крупная авария произошла в Волжском. Там рванула труба по улице Свердлова. Сейчас специалисты волжского МУП «Водоканал» работают на месте порыва. Но авария серьезная и на ее устранение понадобится несколько дней. Из-за этого придется даже перекрыть движение по улице Свердлова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, ограничение затрагивает участок от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Карла Маркса. По данным предприятия, на устранение аварии потребуется два дня. Так что водителей просят запастись терпением.

А еще водителей Волжского убедительно просят не оставлять машины у обочин дорог: они мешают работе снегоуборочной техники. И предупреждают: брошенный на дорогах транспорт будут эвакуировать вместе с инспекторами ГИБДД, а нерадивых водителей - штрафовать.