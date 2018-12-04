2018-12-04T17:46:44+03:00
Происшествия

Саперы уничтожили снаряд, который мужчина нашел на севере Волгограда

Волгоградец случайно обнаружил боеприпас времен ВОВ у реки Мечетка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После Великой Отечественной войны прошли десятилетия, а снаряды находят до сих пор то тут, то там. Вот, очередной боеприпас обнаружил волгоградец на берегу реки Мечетка в Тракторозаводском районе Волгограда. Мужчина наткнулся на снаряд, когда работал там с поисковым магнитом. Он и сообщил о страшной находке. Правда, вместо того, чтобы оградить место со снарядом, волгоградец выбросил военный «раритет» обратно в воду. Так что саперам Южного военного округа пришлось заново доставать боеприпас со дна реки.

При тщательном осмотре выяснилось, что это 82-мм минометный снаряд. Находка довольно опасная. Разминировать его на месте было проблематично. Поэтому саперы вывезли снаряд на полигон Прудбой Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладного заряда.

- Всего с начала текущего года на территории Волгоградской области саперами ЮВО было уничтожено более 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

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