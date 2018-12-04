2018-12-04T17:03:35+03:00
Общество

В Астраханской области закрыли движение машин по трем аварийным мостам

Большегрузы и легковушки пустят в объезд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Схема ГУ МЧС по Астраханской области.Схема ГУ МЧС по Астраханской области.
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В последнее время в России очень много ЧП на автомобильных мостах. К сожалению, многие сооружения, построенные полвека и более назад, уже исчерпали свой срок эксплуатации и просто не выдерживают нагрузку. Так, после обследования только в Красноярском районе в Астраханской области выявили сразу три опасных аварийных моста на одной трассе - «Сеитовка – Ватажное – граница Казахстана». В целях безопасности, решением КЧС и ОПБ при правительстве Астраханской области движение по этим аварийных мостам решили закрыть.

В частности, закрыты мосты:

через ерик «Большой Кажгир» на км 5+374;

через ерик «Малый Кажгир» на км 10-552;

через ерик «Алгарка» на км 23-163.

Транспортное сообщение с населенными пунктами Переправа Корсака, Подчалык, Джанай, Степной, Ясын-Сокан Красноярского района осуществляется по дорогам муниципального значения, - отмечают в ГУ МЧС по Астраханской области.

Международные большегрузы и легковые машины пустят в объезд (как показано на схеме).

Схема ГУ МЧС по Астраханской области.

Схема ГУ МЧС по Астраханской области.

В случае возникновения ЧП звоните по телефонам: «112», 39-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Астраханской области.

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