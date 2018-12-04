В Волгограде пенсионеру-педофилу, покусившемуся на пятилетнюю девочку, дали 12 лет «строгача»

4 Дек. 16:23 2018-12-04T16:23:36+03:00

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В Волгограде суд вынес жесткий вердикт 58-летнему извращенцу, который чуть не изнасиловал 5-летнюю внучку своей знакомой. Виновный в сексуальном надругательстве над ребенком проведет 12 лет в колонии строгого режима.

История, которая произошла в феврале этого года в одном из кафе Волгограда, шокировала даже правоохранителей. Пенсионер распивал там спиртные напитки со своей знакомой. В какой-то момент бабушка- собутыльница, уснула, а ее 5-летняя внучка осталась наедине с 58-летним дедом. И он стал приставать к ребенку.

Непристойный разговор пенсионера и девочки услышала официантка. Выйдя из-за барной стойки, она увидела раздетую догола малышку. Девушка тут же выхватила из рук педофила ребенка, отвела ее к себе домой, оттуда позвонила матери девочки и рассказала о случившемся. А уже мама девочки обратилась в полицию.

На пенсионера тут же завели уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Свою вину в ходе следствия он категорически отрицал. Но в завершении уголовного процесса вдруг признался, пояснив свой поступок внезапным порывом чувств к ребенку, рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.