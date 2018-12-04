2018-12-04T15:50:09+03:00
Происшествия

Два волгоградских вора чуть не пустили поезда под откос

Мужчины украли часть конструкции для перевода железнодорожных стрелок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Неизвестно, чем бы закончилась кража железнодорожного имущества, если б не сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России. Двое горе-волгоградцев решили украсть трубу на станции Котлубань. Поймали их буквально на «горячем», когда они уносили остатки металла.

Правоохранители увидели, как двое мужчин разбирают конструкцию, предназначенную для перевода железнодорожных стрелок. Эти воришки позарились на металлическую трубу пневмообдувки. Труба огромная, поэтому ранее судимые «товарищи» прежде распилили ее на шесть частей и одну за одной уносили в дом одного из преступников.

- При осмотре домовладения правоохранители нашли все украденные части трубы. Ущерб оценили в сумму 2864 рубля. На задержанных уже завели уголовное дело по статье «Кража». грозит им до пяти лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

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