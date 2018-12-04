В Волгограде уголовник чуть не зарезал приемщика металлолома

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-04T15:31:25+03:00

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Кто бы мог подумать, что профессия приемщика металлолома такая опасная. Хотя клиенты тут бывают разные. Например, вот такой, как этот 40-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство и кражи, житель Дзержинского района Волгограда. Пришел этот уголовник на пункт приема и стал спрашивать о расценках. Видимо, расценки ему не понравились, потому как всю агрессию он стал выплескивать на приемщика. завязалась ссора, а за ней и драка. Тут гость достал из пакета киянку и несколько раз ударил мужчину по голове. Затем в ход пошел ножик, размахивая которым он таки нанес удар в шею приемщика.

Окровавленный мужчина стал кричать, звонить в полицию и «скорую». На крики прибежали сотрудники соседней шиномонтажки, он немного угомонили нападающего. Остывший уголовник даже стал давать советы, как остановить кровь и обработать рану. Но, увидев, что пострадавший не следует его указаниям, вновь рассвирепел и стал добивать его кулаками. К этому моменту подоспела полиция.

Буйного мужчину задержали.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное тяжкого вреда здоровью». По результатам судмедэкспертизы телесных повреждений потерпевшего и уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью УК РФ, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.