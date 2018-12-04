Андрей Бочаров планирует работать волгоградским губернатором еще шесть лет

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-04T16:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Андрей Бочаров 4 декабря выступил перед активом Волгоградской области с итогами года. Хотя, правильнее сказать, с итогами работы своей команды начиная с 2014 года. Рассказав, к каким финансовым показателям пришли и с какими достижениями в разных сферах область встречает 2019-й, губернатор дал понять, что это только начало. И что он планирует работать еще как минимум до 2024 года. Рассказал о планах.

Планов много. Бочаров предупредил всех собравшихся, что работать придется практически круглосуточно.

- У нас есть опыт концентрации сил, энергии и ресурсов, - отметил губернатор, заявив, что именно так чиновники и будут дальше работать. - Надо уйти от всех конфликтов, найти тех, кто способен выполнять задачи по строительству и реконструкции. Мы обеспечим финансирование, но огромная ответственность будет лежать на местном самоуправлении, на главах муниципальных образований. По каждому проекту нам потребуется выстроить отдельную работу.

Что это за проекты? Их больше тысячи – из тех, под которые уже закладывают финансирование. Чтобы воплотить их в жизнь, понадобится 200 миллиардов рублей.

— Предстоящая работа — это большая творческая работа над образом будущего Волгоградской области, над проектами, которые позволят продолжать воплощать мечты жителей Волгоградской области.

Мечты у всех разные, но, наверно, большинство жителей хочет не болеть, а если и попадать в больницы, то чтобы обслуживание в них было на хорошем уровне. В числе основных объектов, которыми займутся в сфере здравоохранения, - новый лечебно-консультационный центр и радиологический корпус областного онкодиспансера, роддом в больнице №25, отделение реабилитации и инфекционный корпус в больнице №7, здание инфекционной больницы для взрослых на 160 коек и многие другие. Планируют построить еще 25 ФАПов и купить 7 передвижных профилактических комплексов.

В рамках нацпроекта «Образование» продолжат строить школы – в Камышине, Городищенском районе, в Волжском. В области появится 25 новых детсадов, а на базе детского лагеря «Зеленая волна» в Дубовке сделают «Волгоградский Артек».

Продолжат благоустройство территорий по программе «Комфортная среда», доделают набережную и дадут денег Волжскому - в честь его 65-летия. Построят «Обход Волгограда», продолжат ремонт магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги», продлят Третью Продольную, построят третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу. Всего в сфере дорожного строительства уже запланировано 240 проектов. Будут продолжать строить объекты физкультуры и спорта, культуры, продолжат мероприятия в сфере экологии.

Уже к 2021 году, по словам Бочарова, объем ВРП должен быть не менее 1 триллиона, а в 2024 – 1,2 триллиона. А объем инвестиций через 6 лет должен составить 277 миллиардов рублей. К концу 2024 в области должны заработать еще 24 новых промышленных производства, благодаря чему в области появится 12,5 новых рабочих мест.