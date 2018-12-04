В Волгограде отправили в колонию самарца, ограбившего покупателя авто

СЕГОДНЯ 15:00 2018-12-04T15:00:44+03:00

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В суде Дзержинского района Волгограда вынесли приговор 34-летнего жителю Самары Ильсуру Самигуллину: ему дали 7,5 лет «строгача». Суровый вердикт - за разбойное нападение на волгоградца.

А началось все с того, что самарец выставил в интернете объявление о продаже своего автомобиля. На него откликнулся волгоградец. Договорились мужчины о встрече на утро 25 января 2018-го. Утром покупатель приехал осматривать машину, но в итоге остался и без авто, и без денег.

Как выяснили следователи ОП-1 УМВД России по Волгограду, Самигуллин, предвкушая, что покупатель приедет на встречу с крупной суммой денег, подговорил друга напасть на волгоградца. Так и сделали, когда ничего не подозревающий мужчина осмотрел авто и вышел, чтобы подписать договор, ему в лицо брызнули перцовым баллончиком. Самигуллин с сообщником забрали у потерпевшего 465 тысяч рублей, и скрылись на машине.

Свою вину самарец не признал, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. Но все факты и улики подтвердили его причастность к ограблению. До вступления приговора в силу, Самигуллин будет находиться под стражей.

Уголовное дело сообщника Самигуллина выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - добавляют в облпрокуратуре.