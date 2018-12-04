2018-12-04T15:33:04+03:00
Общество

ТРК «Комсомолл» в Волгограде меняет вывеску на «Мармелад»

Торговый центр завершит ребрендинг уже в декабре 2018
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новая вывеска уже красуется на ТРК. Фото: Николай БабкинНовая вывеска уже красуется на ТРК. Фото: Николай Бабкин
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Уже совсем скоро волгоградцам придется привыкать к новому названию ТРК «КомсоМОЛЛ». К середине декабря 2018 торговый центр официально станет «Мармеладом». Торжественное открытие с развлекательной программой запланировано на 15 декабря. А пока на торговом центре меняют вывеску. Старое название уже низвергли с фасада. 4 декабря при помощи подъемного крана одну за другой на здание поднимают новые трехметровые буквы. Уже к вечеру новая вывеска будет полностью смонтирована.

Напомним, ИНПРОМ ЭСТЕЙТ объявила о завершении сделки с прежним владельцем ТРК «КомсоМОЛЛ» ООО «Аргус» в июле 2018 года. Компания сразу заявила о масштабной реновации торгового центра. В ремонт и оформление галерей, общественных зон и санузлов, ночную подсветку и прочие новшества вложили 55 миллионов рублей. В ближайшие пару лет торговый центр планирует таким образом увеличить посещаемость до 700 тысяч человек в месяц.

Рабочим осталось смонтировать последние буквы. Фото: Николай Бабкин

Рабочим осталось смонтировать последние буквы. Фото: Николай Бабкин

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