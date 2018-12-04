2018-12-04T13:17:02+03:00
Политика

На полигоне «Капустин Яр» по тревоге подняли «Искандеры»

В Астраханской области стартовали тактические учения ракетчиков
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Учения продлятся до конца недели. Фото: Министерство ОбороныУчения продлятся до конца недели. Фото: Министерство Обороны
Изменить размер текста:

Учения на полигоне «Капустин Яр» проводятся постоянно. На этот раз на закрытой территории начались тактические учения ракетчиков Восточного военного округа. К ним на вооружение поступил новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». И для того, чтобы бойцы и офицеры смогли оперативно и эффективно с ним работать, и решили провести тренировку.

Военннослужащих подняли по тревоге. Они отправились в марш по пересеченной местности в указанную точку.

- Солдатам предстоит выполнить пять учебно-боевых задач. Среди них - прохождение зараженных участков, развертывание комплексов, смена позиций, уход от ответного удара, - сообщает Министерство обороны.

Учения продлятся неделю. В один из дней с полигона состоится учебно-боевой пуск ракеты. Так что, скорее всего, даже волгоградцы смогут увидеть в небе ее след.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде пенсионеру-педофилу, покусившемуся на пятилетнюю девочку, дали 12 лет «строгача»
Два волгоградских вора чуть не пустили поезда под откос
В Волгограде уголовник чуть не зарезал приемщика металлолома
Андрей Бочаров планирует работать волгоградским губернатором еще шесть лет
В Волгограде отправили в колонию самарца, ограбившего покупателя авто
ТРК «Комсомолл» в Волгограде меняет вывеску на «Мармелад»
Андрей Бочаров: ВРП с 2013 года увеличился на 42%
В Астрахани главбух футбольного клуба начислила себе лишней зарплаты на 134 тысячи рублей
Налоговые инспекции Волгоградской области в декабре работают без выходных
В Михайловке наглый «Мерседес» уходил от полиции и угодил в кювет
С 4 декабря маршрутке №8с добавят три остановки
Не вписался: в Волгограде «Лифан» протаранил три иномарки
На юге Волгограда запустят новую котельную
В Волгограде исправных плательщиков за тепло и воду ждут денежные призы
Авто стало роскошью: в Волгограде за год подорожали машины, их ремонт и топливо
В аварии маршрутки и внедорожника в центре Астрахани пострадали три пассажирки
Контрактнику из Камышина дали 11 лет «строгача» за убийство бизнесмена
В Волгоград привезут орден маршала Жукова и копию Знамени Победы
Волгоградский «Метроэлектротранс» судится с областью за субсидию
В Волгограде у Гасителя появились гаубицы и «Град»