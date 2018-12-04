На полигоне «Капустин Яр» по тревоге подняли «Искандеры»

4 Дек. 12:33 2018-12-04T13:17:02+03:00

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Учения на полигоне «Капустин Яр» проводятся постоянно. На этот раз на закрытой территории начались тактические учения ракетчиков Восточного военного округа. К ним на вооружение поступил новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». И для того, чтобы бойцы и офицеры смогли оперативно и эффективно с ним работать, и решили провести тренировку.

Военннослужащих подняли по тревоге. Они отправились в марш по пересеченной местности в указанную точку.

- Солдатам предстоит выполнить пять учебно-боевых задач. Среди них - прохождение зараженных участков, развертывание комплексов, смена позиций, уход от ответного удара, - сообщает Министерство обороны.

Учения продлятся неделю. В один из дней с полигона состоится учебно-боевой пуск ракеты. Так что, скорее всего, даже волгоградцы смогут увидеть в небе ее след.