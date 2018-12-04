В Астрахани главбух футбольного клуба начислила себе лишней зарплаты на 134 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-04T12:11:14+03:00

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Футбольный клуб «Астрахань» несколько раз оказывался в центре скандалов. ФК финансировался из бюджета, но завидных результатов не давал. Менялись тренеры, уходили игроки. Но это никак не влияло на место в турнирной таблице. Верными команде оставались только самые преданные болельщики. В этом году там сменилось руководство. Муниципальное учреждение проверяли несколько раз. И во время одной из таких ревизий нашли махинации главного бухгалтера. Женщина девять месяцев в 2016 году начисляла себе лишнюю зарплату. Сумма присвоенных денег – 134 тысяч рублей. Деньги не самые большие и вряд ли их отсутсвие значительно повлияло на судьбу ФК "Астрахань". Но это преступление, за которым последовало и наказание.

Кировского района Астрахани вынес решение – 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.