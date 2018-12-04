2018-12-04T12:11:14+03:00
Происшествия

В Астрахани главбух футбольного клуба начислила себе лишней зарплаты на 134 тысячи рублей

Женщине дали полтора года условно
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Суд поддержал обвинение: бухгалтера осудили условно.Суд поддержал обвинение: бухгалтера осудили условно.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Астрахань» несколько раз оказывался в центре скандалов. ФК финансировался из бюджета, но завидных результатов не давал. Менялись тренеры, уходили игроки. Но это никак не влияло на место в турнирной таблице. Верными команде оставались только самые преданные болельщики. В этом году там сменилось руководство. Муниципальное учреждение проверяли несколько раз. И во время одной из таких ревизий нашли махинации главного бухгалтера. Женщина девять месяцев в 2016 году начисляла себе лишнюю зарплату. Сумма присвоенных денег – 134 тысяч рублей. Деньги не самые большие и вряд ли их отсутсвие значительно повлияло на судьбу ФК "Астрахань". Но это преступление, за которым последовало и наказание.

Кировского района Астрахани вынес решение – 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде пенсионеру-педофилу, покусившемуся на пятилетнюю девочку, дали 12 лет «строгача»
Два волгоградских вора чуть не пустили поезда под откос
В Волгограде уголовник чуть не зарезал приемщика металлолома
Андрей Бочаров планирует работать волгоградским губернатором еще шесть лет
В Волгограде отправили в колонию самарца, ограбившего покупателя авто
ТРК «Комсомолл» в Волгограде меняет вывеску на «Мармелад»
Андрей Бочаров: ВРП с 2013 года увеличился на 42%
На полигоне «Капустин Яр» по тревоге подняли «Искандеры»
Налоговые инспекции Волгоградской области в декабре работают без выходных
В Михайловке наглый «Мерседес» уходил от полиции и угодил в кювет
С 4 декабря маршрутке №8с добавят три остановки
Не вписался: в Волгограде «Лифан» протаранил три иномарки
На юге Волгограда запустят новую котельную
В Волгограде исправных плательщиков за тепло и воду ждут денежные призы
Авто стало роскошью: в Волгограде за год подорожали машины, их ремонт и топливо
В аварии маршрутки и внедорожника в центре Астрахани пострадали три пассажирки
Контрактнику из Камышина дали 11 лет «строгача» за убийство бизнесмена
В Волгоград привезут орден маршала Жукова и копию Знамени Победы
Волгоградский «Метроэлектротранс» судится с областью за субсидию
В Волгограде у Гасителя появились гаубицы и «Град»