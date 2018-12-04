В Михайловке наглый «Мерседес» уходил от полиции и угодил в кювет

4 Дек. 11:04 2018-12-04T13:43:36+03:00

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Настоящие гонки устроил по ночной заснеженной Михайловке 33-летний водитель в понедельник вечером 3 декабря. Молодой человек на «Мерседесе С200» мчался по городу с осознанием собственного превосходства, когда его посмели остановить полицейские. Точнее посмели попытаться остановить. Волгоградец решил, что с легкостью уйдет от них в первые пару километров. Но не повезло. Машина может быть у него и ничего, но водителем он оказался так себе. Он не справился с управлением и иномарку унесло на правую обочину и прямо в фонарный столб. Удар был сильный. Сотрудникам полиции пришлось вызывать «скорую». Так что молодого человека увезли в больницу с травмами. Перед этим он успел отказаться от медицинского освидетельствования на алкоголь.

Теперь волгоградцу предстоит ответить и за отказ подчиниться законным требования полиции и за аварию.