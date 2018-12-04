С 4 декабря маршрутке №8с добавят три остановки

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-04T10:14:24+03:00

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В Волгограде продолжают корректировать транспортную схему. С 4 декабря 2018 изменится путь маршрутки № 8С «Авиагородок» - «ТРК «КомсоМОЛЛ». Микроавтобусы будут делать три дополнительные остановки в Кировском районе. Сделано это для удобства жителей частного сектора, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. После остановки «Химгородок» маршрутки будут останавливаться на улицах Писемского и Тополевая на остановках «Детский комбинат», «Гимназия №9» и «Библиотечная», затем подниматься по улице Тополевой до Второй продольной и оттуда до конечной у ТРЦ «Комсомолл» по прежнему маршруту.

- Жители отдаленного частного сектора получили удобный маршрут, проходящий через пять районов Волгограда, - поясняют свое решение в администрации.

Напомним, в начале декабря также обновили маршруты автобусов №35 и №65 и маршрутки № 75. Также в Волгограде продлили путь маршруткам № 83а, №43 и №98, автобусам № 59 и №79.