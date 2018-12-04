Не вписался: в Волгограде «Лифан» протаранил три иномарки
Понедельник 3 декабря стал несчастливым сразу для нескольких владельцев авто, припарковавших свои машины на малом проспекте Ленина между проспектом Металлургов и 39-й Гвардейской. ДТП с участием сразу четырех иномарок произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда около половины четвертого вечера. 33-летний водитель «Лифана» врезался в стоявшие у обочины Hyundai Solaris, Hyundai Getz и Kia Rio, а потом еще и протаранил забор.
По предварительным данным, Lifan двигался по малому проспекту в направлении 39-й Гвардейской. В тот момент, когда он проезжал напротив дома № 87, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий Hyundai Solaris. От удара Hyundai отбросило на припаркованные рядом Hyundai и Kia. Больше всего в этой аварии пострадал «Лифан», его водитель и пассажир.
Пострадали двое мужчин и четыре машины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- В результате ДТП в больницу отвезли мужчин 33 и 35 лет, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.