На юге Волгограда запустят новую котельную

4 Дек. 09:13 2018-12-04T09:13:33+03:00

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В Кировском районе Волгограда вскоре запустят в работу новую блочно-модульную котельную (БМК). Она расположена на улице Химзаводской в поселке Веселая Балка и будет снабжать теплом промышленные предприятия поблизости вместо устаревшей Волгоградской ГРЭС. Мощность котельной - 3,50 мегаватта.

- Ввод в эксплуатацию новой БМК позволит повысить надежность теплоснабжения и сбалансировать нагрузку на сети, - отмечают в компании «Концессии теплоснабжения».

Кстати, в этом году новая котельная начала работать и в поселке Металлургов на Красном. Чуть раньше угольную предшественницу заменила БМК в Гумраке, а в поселке Южный Красноармейского района современное газовое оборудование пришло на смену мазутной котельной. Кроме того, за два года в Волгограде реконструировали еще более двадцати котельных и около семидесяти тепловых пунктов.