В Волгограде исправных плательщиков за тепло и воду ждут денежные призы

3 Дек. 22:27 2018-12-03T22:27:51+03:00

«Концессии» объявляют конкурс «В Новый год - без долгов!»

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К концу года люди стараются закончить все свои дела, закрыть все долги, погасить налоги - чтобы, как говорят, встретить Новый год с чистой совестью. А волгоградские компании «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» вместе с «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и банком «Севергазбанк» решили еще и поощрить исправных плательщиков. И подготовили для них конкурс с денежными призами. Акция так и называется «В Новый год – без долгов!». Главный приз - 15 тысяч рублей!

Хотите выиграть? Стать участником розыгрыша очень просто, для этого надо лишь соответствовать трем условиям:

- вы должны быть абонентом концессий и иметь прямой договор с «Концессиями водоснабжения» или «Концессиями теплоснабжения»;

- иметь личный кабинет на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК;

и не иметь долгов за холодную и горячую воду, отопление и канализацию, включая ноябрь 2018-го.

- Все абоненты, отвечающие этим условиям, автоматически становятся участниками акции, - поясняют «КП-Волгоград» в компании.

Путем жеребьевки среди участников выберут 51 победителя. Один из них получит заветные 15 тысяч рублей на банковской карте «Севергазбанка».

Остальные 50 счастливчиков получат подарочные сертификаты на покупку товаров для дома номиналом 4000, 2000 и 1000 рублей.

Акция уже стартовала и продлится до конца декабря. Победителлей определят во второй половине января 2019-го.

ВАЖНО

Узнать состояние своего счета можно в личном кабинете на сайте www.ivc34.ru или позвонив по номеру телефона 74-26-26 (справочная служба ИВЦ ЖКХ и ТЭК).

Подробные условия акции «В Новый год – без долгов!» размещены на сайтах www.investvoda.ru, teplovolgograd.ru, ivc34.ru