2018-12-03T21:00:26+03:00
Общество

Авто стало роскошью: в Волгограде за год подорожали машины, их ремонт и топливо

Больше всего в цене поднялась солярка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Особенно ударили по кошелькам автовладельцев взлетевшие цены на бензин.Особенно ударили по кошелькам автовладельцев взлетевшие цены на бензин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Если б Остап Бендер увидел, как подорожали в Волгограде (да и в целом по России) за последний год автомобили и все, что с ними связано, то, вряд ли произнес свою крылатую фразу: «Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения». Нынче машина обходится дорого. Только топливо за десять месяцев текущего года выросло в цене на 8-12% (бензин - на 8%, а дизельное топливо - на 12%).

Сами легковые автомобили тоже подорожали в Волгоградской области за январь-октябрь в среднем на 4,6%. Такие данные приводят в Волгоградстате.

Починить машину тоже нынче не дешево. Хотя с начала года услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспорта подорожали меньше всего - на 0,3%.

И только расходы на страховку «железных коней» в этом году снизились. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, годовая стоимость полиса страхования от стандартных рисков снизилась по сравнению с началом года на 4,1%.

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