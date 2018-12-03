2018-12-03T19:39:24+03:00
Происшествия

В аварии маршрутки и внедорожника в центре Астрахани пострадали три пассажирки

Виновником ДТП стал водитель «Нивы»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дорожная сводка за 3 декабря из Астрахани напоминает боевую: днем на трассе в столкновении двух легковушек четверо пострадали и погибла женщина, а спустя пару часов в аварию попала маршрутка с пассажирами. И опять не обошлось без пострадавших. Три астраханки оказались в больнице.

ДТП случилось в час дня на перекрестке улиц Академика Королева и Победы. Предварительно виновником аварии стал 20-летний водитель «Нивы», который начал движение, не дав маршрутке закончить маневр. В итоге отечественный внедорожник врезался в микроавтобус «Фиат Дукато» на скорости. Маршрутка №183 направлялась из Николаевки в Астрахань.

- В больницу с места ДТП увезли трех женщин. 35-летняя астраханка получила ушибы, у 70-летней бабушки медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у женщины 81 года рождения подозрение на перелом, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Также пострадала 20-детняя пассажирка «Нивы». Девушку госпитализировали с ушибами. Проводится административное расследование.

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