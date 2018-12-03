2018-12-03T20:06:03+03:00
Происшествия

Контрактнику из Камышина дали 11 лет «строгача» за убийство бизнесмена

Бывший сержант с сослуживцем выполняли роль киллеров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградский гарнизонный суд сегодня, 3 декабря, вынес окончательный приговор бывшему контрактнику из воинской части Камышина - Михаилу Литвинову. Его признали виновным по четырем статьям и дали в совокупности 11 лет колонии строгого режима. Также его лишили звания «сержант».

Столь суровый приговор бывший вояка получил за сплланированное убийство. Это было еще в 2016-м. Сослуживец Костров решил отомстить сопернику Фролкову, и подговорил своих товарищей по службе Иванова и Литвинова убить неприятеля. Те согласились.

Вечером 29 ноября 2014-го Литвинов с Ивановым подъехали к месту проживания жертвы и стали поджидать. Когда Фролков прибыл к дому и вышел из машины, Иванов выстрелил в него из пистолета 17 раз. Мужчина упал на землю. После этого Иванов добил жертву выстрелом из обреза охотничьего ружья. После чего парни сели в машину и скрылись. Авто вместе с ружьем они потом сожгли, а пистолет спрятали.

Но на удивление Фролков выжил. Убийцам не удалось избежать наказания. И, несмотря на то, что Литвинов не признавал себя виновным и отказался давать показания, факты подтвердили его участие в этой жестокой расправе

Как напомнили «КП-Волгоград» в Волгоградском гарнизонном суде, Иванов уже ранее был признал виновным и получил 10 лет «строгача». Кострову, как инициатору расправы, дали 12 лет колонии строгого режима.

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