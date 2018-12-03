2018-12-03T17:44:53+03:00
Звезды

В Волгоград привезут орден маршала Жукова и копию Знамени Победы

Уникальная выставка откроется в музее «Сталинградской битвы»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Музей «Сталинградская битва» готовит сюрприз волгоградцам к празднованию 76-й годовщины разгрома фашистов под Сталинградом, которую мы будем отмечать 2 февраля 2019-го. К этой дате откроют уникальную выставку, которая будет называться «Символы Победы». По такому случаю в Волгоград привезут копию Знамени Победы орден Победы, который принадлежал самому известному маршалу - Георгию Жукову.

Эти уникальные экспонаты уже привозили в Волгоград в 2008 году. Тогда тысячи волгоградцев пришли в музей, чтобы увидеть эти символы Победы. Но, это было десять лет назад. С того момента выросло новое поколение, а кто-то в первый раз так и не увидел редкие экземпляры. Поэтому музей предоставлляет волгоградцам еще одну такую возможность.

Выставка эта откроется в памятный день - 2 февраля 2019-го.

Для тех, кто не знал или забыл: орден «Победа» был учрежден в ноябре 1943-го. Всего 20 штук их было выпущено. Маршал Жуков был единственным, кто удостоен этого ордена дважды. Знамя Победы - особая реликвия. Именно этот флаг 1 мая 1945 года вознесли над Рейхстагом в Берлине. Оригинал его никогда не покидает Центральный музей Вооруженных Сил России. Но есть копия, которую и привезут в Волгоград.

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