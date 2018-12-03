2018-12-03T17:26:39+03:00
Общество

Волгоградский «Метроэлектротранс» судится с областью за субсидию

Предприятие требует недоплаченных ему полтора миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Благодаря электронным проездным льготники стали чаще пользоваться поездками, чем было запланировано.Благодаря электронным проездным льготники стали чаще пользоваться поездками, чем было запланировано.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградский МУП «Метроэлектротранс» подал в областной Арбитражный суд исковое заявление на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Предприятие требует возместить ему убытки, которые оно понесло в связи с перевозом пассажиров льготных категорий.

Дело в том, что комитет и «Метротранс» заключили в январе договор, по которому облкомтранс должен по итогу года выплатить субсидию в размере 50 265 981 рублей за социальные проездные. И эти деньги предприятие получило. Но, подведя итоги 2017-го, оказалось, что «Метротранс» перевез больше льготников, чем было запланировано.

Как пояснили «КП-Волгоград» в администрации города, благодаря внедрению электронных карт «Волна» пользователей льготным проездом в городе стало больше. Общее число поездок по льготным билетам превысило 4 миллиона. Это на 124,5 тысячи больше изначально предусмотренного числа. В итоге услуг льготникам было оказано на 51 875 070 рублей, что больше заложенной в договоре суммы на 1 609 089 рублей. Именно эту сумму МУП и просит в суде востребовать с облкомтранса.

- Обращение в Арбитражный суд Волгоградской области носит технический характер для обеспечения возможности получения субсидии за закрытый расчетный период, - поясняют в мэрии.

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