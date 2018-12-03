В Волгограде у Гасителя появились гаубицы и «Град»

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-03T16:34:03+03:00

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В центре Волгограда прямо на берегу Волги установили реактивную систему залпового огня «Град», зенитную пушку и гаубицу. Нет, конечно, это не для обороны города, а для того, чтобы жители могли прикоснуться к славной истории. Именно с этой целью у памятника «Гасителя», где идет реконструкция сквера, и решили установить военную технику.

О том, что здесь появится настоящий музей под открытым небом, волгоградские власти заявили несколько месяцев назад. И вот планы становятся реальностью. Сегодня у «Гасителя» появились первые экспонаты.

- Всего на этой площадке будет представлено семь единиц боевых машин, которые доставляют в город-герой из военных частей. «Кроме «Града», зенитной пушки и гаубицы здесь волгоградцы смогут увидеть танк Т-62, бронетранспортер, боевую разведывательную машину и зенитную самоходную установку, - говорят «КП-Волгоград» в администрации города.

- Вся эта техника ранее базировалась в военных частях Курганской, Свердловской, Владимирской, Костромской областях и Краснодарском крае и перед отправкой прошла процедуру разоружения, - добавляет заместитель директора МБУ ЖКХ «Ворошиловского района» Владимир Грачев. - Позже у каждого экспоната будет установлена табличка с наименованием, годом выпуска и основными характеристиками военной техники.

Кроме того, в сквере установят шесть спортивных тренажеров и баскетбольную стойку со щитом и сеткой.

Напомним, в сквере уже уложили поливочный водовод и тротуарную плитку, поставили 25 новых фонарей и три прожектора для подсветки памятника, высадили новые деревья и кустарники. Осталось сделать парковку на 40 машиномест.