2018-12-03T15:50:47+03:00
Общество

Волгоградец четыре года вел бизнес на участке, который даже не оформлял

Теперь бизнесмен заплатит штраф в размере 650 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Россия, конечно, страна большая и земли здесь много, но занимать участки самовольно, никому не позволено. Хотя вот волгоградец умудрился четыре года вести бизнес на участке, который не оформлял.

Этого наглого предпринимателя вычислили сотрудники Иловлинской прокуратуры. Мужчина построил в городском поселке Иловлинский склад и технические помещения и занимался там заготовкой и продажей древесины. При этом участок площадью 8430 квадратных метра, на котором он вел бизнес даже не был оформлен. И земельный налог он, соответственно, не платил.

Прокуратура подала в суд на «предпринимателя» с требованием освободить самовольно занятый участок от строений и взыскать сумму неосновательного обогащения за его незаконное использование в размере 647 тысяч рублей.

- Иловлинский суд требования удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Также прокуратура внесла представление по факту бездействия со стороны администрации Иловлинского городского поселения.

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