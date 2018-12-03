2018-12-03T15:01:55+03:00
Происшествия

В Волгограде мужчина проломил голову любовнику своей жены

Буйного отелло поймали в Быковском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Буйного отелло задержали на трассе, когда он пытался сбежать из региона на машине своего родственника.Буйного отелло задержали на трассе, когда он пытался сбежать из региона на машине своего родственника.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Ревность и месть - гремучая смесь. В таком состоянии человек способен на самые отчаянные поступки. Так, в Волгограде именно в таком порыве мужчина едва не убил своего соперника. Случилось это 29 ноября в Тракторозаводском районе.

В половине одиннадцатого вечера в больницу с площади Дзержинского привезли чуть живого 30-летнего мужчину. У него были многочисленные ушибы и тяжелая травма головы. Его избили. Причем жестоко. Медики сообщили о криминальном характере травмы в полицию. И пока врачи боролись за жизнь несчастного, правоохранители ринулись искать, чьих рук это дело.

По крупицам оперуполномоченные уголовного розыска собрали картину происшествия. Выяснилось, что избил парня 35-летний житель того же Тракторозаводского района. Он узнал, что его жена стала любовницей потерпевшего. В порыве ревности он решил отомстить и назначил сопернику встречу. Правда, разговаривать не стал, а сразу избил.

Буйного отелло оперативники вместе с инспекторами ДПС задержали на трассе в Быковском районе. Тот на машине своего родственника пытался сбежать из региона. Не успел.

- Сейчас подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания. На данный момент он заключен под стражу. Уголовное дело на него завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Теперь ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авто стало роскошью: в Волгограде за год подорожали машины, топливо и ремонт
В аварии маршрутки и внедорожника в центре Астрахани пострадали три пассажирки
Контрактнику из Камышина дали 11 лет «строгача» за убийство бизнесмена
В Волгоград привезут орден маршала Жукова и копию Знамени Победы
Волгоградский «Метроэлектротранс» судится с областью за субсидию
В Волгограде у Гасителя появились гаубицы и «Град»
Волгоградец четыре года вел бизнес на участке, который даже не оформлял
Житель Дагестана заплатит полтора миллиона за смерть сбитой им 17-летней волгоградки
Под Астраханью кассиры вынесли тележку с продуктами на 18 тысяч рублей из магазина
Волгоградский филиал Россельхозбанка выдал более 3 млрд рублей на сезонные работы
В Волгограде автобус №2 пойдет по новому расписанию до ЖД вокзала
До Волгограда эпидемия ОРВИ пока не добралась
В Астраханской области в лобовом столкновении пострадали пять человек, один погиб
В Волгоградской области за год площадь садов выросла на пятьсот гектаров
В Волгоградской области для инвесторов снизили налог на прибыль
На волгоградской трассе у фуры оторвало кабину
Волгоградские дорожники продолжают чистить магистрали
Из-за гололеда под колеса машин попали четыре волгоградца
В Волгоградской области почти треть населения получает меньше 15 тысяч рублей
В Дзержинском районе загорятся 140 новых фонарей
В Волжском сгорел гараж вместе с внедорожником
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда и мокрого дождя
Волгоградские росгвардейцы за один день поймали четырех преступников
В трех районах Волгограда открылись первые в этом году катки
Под Волгоградом из горящей бани эвакуировали два человека