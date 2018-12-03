В Волгограде мужчина проломил голову любовнику своей жены

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-03T15:01:55+03:00

Буйного отелло задержали на трассе, когда он пытался сбежать из региона на машине своего родственника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Ревность и месть - гремучая смесь. В таком состоянии человек способен на самые отчаянные поступки. Так, в Волгограде именно в таком порыве мужчина едва не убил своего соперника. Случилось это 29 ноября в Тракторозаводском районе.

В половине одиннадцатого вечера в больницу с площади Дзержинского привезли чуть живого 30-летнего мужчину. У него были многочисленные ушибы и тяжелая травма головы. Его избили. Причем жестоко. Медики сообщили о криминальном характере травмы в полицию. И пока врачи боролись за жизнь несчастного, правоохранители ринулись искать, чьих рук это дело.

По крупицам оперуполномоченные уголовного розыска собрали картину происшествия. Выяснилось, что избил парня 35-летний житель того же Тракторозаводского района. Он узнал, что его жена стала любовницей потерпевшего. В порыве ревности он решил отомстить и назначил сопернику встречу. Правда, разговаривать не стал, а сразу избил.

Буйного отелло оперативники вместе с инспекторами ДПС задержали на трассе в Быковском районе. Тот на машине своего родственника пытался сбежать из региона. Не успел.

- Сейчас подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания. На данный момент он заключен под стражу. Уголовное дело на него завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Теперь ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.