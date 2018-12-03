2018-12-03T14:53:21+03:00
Общество

Житель Дагестана заплатит полтора миллиона за смерть сбитой им 17-летней волгоградки

И отсидит четыре года в колонии общего режима
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Ворошиловском районном суде Волгограда в этот понедельник, 3 декабря, вынесли приговор жителю Дагестана Мухтару Агаларову. 62-летний мужчина насмерть сбил 17-летнюю волгоградку.

ДТП произошло на пересечении Череповецкой и Елабужской еще весной. Несколько девчонок переходили дорогу на «зеленый» по пешеходному переходу. Мужчина несся на своем ВАЗ 2115 на огромной скорости на «красный». Он сбил одну из девушек. «Скорая» увезла пострадавшую в больницу. Но травмы оказались слишком серьезными – молодая волгоградка умерла на операционном столе, несмотря на усилия врачей.

Ворошиловский суд приговорил мужчину к четырем года колонии общего режима, его лишили прав на два года. Так же он обязан выплатить матери погибшей 17-летней волгоградки полтора миллиона рублей. Мужчина может обжаловать приговор.

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